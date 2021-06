Decreto Semplificazioni: Testamento (Ac), Pnrr non sia pretesto per agire contro ambiente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per questa ragione - spiega - ho depositato due emendamenti al decreto: il primo prevede l'obbligo di tenere conto nell'ambito dei procedimenti di Via inerenti tali attività del fattore di pressione ambientale, cioè del limite massimo di loro concentrazione nello stesso territorio, il secondo obbliga sempre in sede di procedimenti di Via alla presentazione della valutazione di impatto sanitario in merito ad alcuni tipi di impianti e attività pericolose per la salute pubblica, come le operazioni di smaltimento rifiuti, sia in discarica che tramite incenerimento, o gli allevamenti intensivi. Nel pacchetto di emendamenti depositati in commissione Affari Costituzionali - aggiunge Testamento - ve ne sono anche due che prevedono l'istituzione obbligatoria degli osservatori ambientali per verificare il rispetto delle condizioni ambientali imposte in sede di Valutazione di impatto ambientale e l'inserimento tra i componenti di esperti indicati dalle associazioni nazionali di Protezione ambientale, e la creazione di un Osservatorio nazionale per il monitoraggio e l'abbattimento dei gas climalteranti in grado di verificare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano nazionale integrato energia e individuare e trasmettere buone pratiche agli enti locali in materia di mobilità urbana, risparmio energetico ed energie rinnovabili". (Com)