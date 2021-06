Tlc: britannica EE annuncia nuove tariffe per roaming in Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di telefonia mobile britannica EE ha annunciato che introdurrà delle tariffe per il roaming dei numeri britannici in Ue. EE è parte del gruppo BT, ed è il primo operatore a reintrodurre le tariffe per utilizzare il proprio numero all'estero, abolite dall'Unione europea nel 2017 e quindi anche nel Regno Unito. EE ha comunicato che l'introduzione delle nuove tariffe, prima vera conseguenza della Brexit sulla telefonia mobile britannica, servirà a "supportare degli investimenti per i nostri clienti nel Regno Unito e sulla rete britannica". La compagnia ha annunciato che le nuove tariffe tuttavia non si applicheranno a chi utilizzerà numeri britannici nella Repubblica d'Irlanda.(Rel)