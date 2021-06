Expo 2030: Fd'I, appello Raggi tardivo ma non ci si tira indietro per bene Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi abbiamo accompagnato il candidato sindaco del centrodestra Enrico Michetti all'incontro tra i candidati sindaci per Roma2021 per sottoscrivere un appello per la candidatura di Roma ad 'Expo2030' ". È quanto dichiarano gli esponenti di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio e i consiglieri comunali Francesco Figliomeni, Lavinia Mennuni e Rachele Mussolini della lista "Con Giorgia". "L'appello della Raggi sicuramente tardivo anche perché proviene da chi ha respinto eventi come le Olimpiadi - aggiungono - ma noi che abbiamo presentato come Fdi una mozione per Expo 2030 da più di un anno non ci tiriamo mai indietro quando si tratta di unirsi per il bene di Roma".(Com)