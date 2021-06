Expo 2030: Camilli (Unindustria), bene candidati sindaci Roma, grande opportunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprezziamo e sosteniamo l'iniziativa dei candidati sindaci di Roma che attraverso una lettera al presidente del Consiglio Mario Draghi, chiedono che il Governo candidi Roma ad ospitare l'Expo del 2030". Lo dichiara in una nota Angelo Camilli presidente di Unindustria. "Roma merita di essere la sede dell'Esposizione Universale. Unindustria ha accolto con entusiasmo la condivisione di questo prestigioso obiettivo da parte dei candidati sindaci che dimostra un alto senso delle Istituzioni - aggiunge Camilli -. Il primo elemento per una candidatura di successo è, infatti, un grande gioco di squadra. Auspichiamo che anche il Presidente del Consiglio Mario Draghi accoglierà positivamente questa proposta e questo spirito. L'Expo 2030, noi l'abbiamo ipotizzato come l'evento che chiuderebbe un decennio determinante per la Capitale caratterizzato dagli investimenti del Recovery Plan e dalle opere per il Giubileo 2025, che permetteranno alla città di essere molto più attrattiva e competitiva, con benefici diffusi per i cittadini e le imprese. Mi auguro, ma ne sono convinto, che tutte le forze politiche ed economiche del Paese sosterranno questa candidatura il cui successo sarebbe una nuova grande occasione di sviluppo e di rilancio per tutta l'Italia", conclude Camilli.(Com)