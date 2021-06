Francia: premier Castex, dobbiamo fare "molto meglio" nella vaccinazione anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia deve fare "molto meglio nella sua campagna vaccinale contro il coronavirus. Lo ha detto il primo ministro francese Jean Castex, durante una visita nel dipartimento delle Landes, dove la variante Delta rappresenta più del 70 per cento dei casi. "Vacciniamo 200 mila persone al giorno" con una prima iniezione ma "è troppo poco", ha detto il capo del governo. Castex ha poi definito "imperativo" il fatto che il personale medico e quello delle case di riposo venga vaccinato entro la fine di agosto. "Abbiate paura del virus" ma non "del vaccino", ha detto il premier. Per il dipartimento delle Landes, il primo ministro ha annunciato un "piano d'azione rinforzato" per combattere il propagarsi della variante Delta. (Frp)