- "Io direi che è tempo di mettere l’Ungheria all’angolo e spingerla a uscire dall’Ue". Lo scrive su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda, che spiega come: "Applicando le norme previste dai trattati nel caso di violazione della 'rule of law'. Un’associazione che non fa rispettare le proprie norme fondanti, cessa di esistere". (Rin)