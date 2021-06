Roma: De Vecchis (Lega), avviare accertamenti su rischio emergenza sanitaria per rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Serve avviare opportuni accertamenti per quanto riguarda l'emergenza igienica dovuta alla condizione in cui riversano diversi quartieri di Roma, letteralmente invasi dai rifiuti: è questa la richiesta della Lega al ministro Speranza. Complice anche il grande caldo di questi giorni e la presenza purtroppo ormai certa di diverse specie di animali che si nutrono dei residui dai cassonetti stracolmi, potrebbe esserci il concreto rischio che esploda un'emergenza sanitaria vera e propria". Lo dichiara in una nota il senatore della Lega firmatario dell'interrogazione, William De Vecchis. "Cinque anni di Giunta Raggi alla guida di Roma insieme ad una Regione Lazio gestita dal Pd di Zingaretti hanno lasciato la nostra città senza un piano rifiuti, con i cittadini abbandonati a se stessi. La Lega chiede al Ministro se ritenga - come noi riteniamo - doveroso e urgente intervenire con i dovuti accertamenti per scongiurare questa ipotesi, individuando le misure idonee ad assicurare la più ampia tutela possibile ai cittadini della Capitale", aggiunge.(com)