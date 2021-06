Centrosinistra: Calenda, Conte leader a prossime politiche? Assurdo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Azione, Carlo Calenda, commenta su Twitter il sondaggio Emg che dà Giuseppe Conte in testa (57 per cento) rispetto ad Enrico Letta (24 per cento) come leader del centrosinistra alle prossime elezioni politiche. "A forza di giocare con le parole - grande punto di riferimento eccetera - hanno convinto gli elettori di centrosinistra che il segretario del principale partito del centrosinistra è inadatto a fare il leader e che è meglio il capo dei Cinque stelle. Una cosa assurda", osserva per poi attaccare: "Complimenti a Bettini, Bersani e co". (Rin)