Germania: deputati chiedono al Bundestag analisi della situazione in Bosnia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni deputati tedeschi hanno presentato una richiesta al Bundestag (Parlamento federale tedesco) per analizzare l'attuale situazione in Bosnia Erzegovina. Secondo quanto riporta il sito bosniaco "Klix", i deputati fanno parte della coalizione tedesca al governo, oltre che del Partito socialdemocratico (Spd) e del Partito liberale democratico (Fdp). La relazione, intitolata "Un nuovo slancio per la Bosnia Erzegovina - Sostegno all'Alto rappresentante" afferma che l'Accordo di pace di Dayton del 1995 ha creato le condizioni per una vita pacifica e ha assicurato una pace duratura. "L'accordo di pace di Dayton ha creato le basi per la vita comune del popolo della Bosnia Erzegovina. E' seguita (ad esso) la ripresa del dopoguerra e l'idea della convivenza di diversi gruppi in uno Stato comune, che è il percorso verso la pace definitiva", afferma la relazione. I deputati tedeschi sottolineano che i gruppi etnici in Bosnia Erzegovina oggi spesso lavorano l'uno contro l'altro e che lo Stato è ancora diviso. "La Bosnia Erzegovina è un Paese in cui i gruppi etnici sono sospettosi l'uno dell'altro. Ci sono ripetute richieste di cambiamenti di confine o addirittura di secessione dell'entità (serba) della Repubblica Srpska, che vanno ad approfondire le divisioni etniche e l'instabilità politica. Rifiutiamo chiaramente qualsiasi cambiamento di confine come una minaccia alla stabilità sviluppo", affermano i parlamentari tedeschi. (segue) (Seb)