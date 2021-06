Libia: Di Maio, da Italia forte impulso a stabilizzazione Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stabilizzare la Libia significa fermare i flussi migratori irregolari e ridurre il rischio terrorismo. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in un messaggio sul suo profilo Facebook. “Per la sicurezza italiana ed europea è fondamentale, ecco perché come Italia stiamo dando un forte impulso a questa azione, coinvolgendo tutta l'Ue. Proprio ieri in Germania ne abbiamo discusso in occasione della seconda Conferenza di Berlino con tutti i soggetti coinvolti”, ha affermato Di Maio. “Ci sono due priorità: il ritiro dei mercenari stranieri dalla Libia e lo svolgimento delle prossime elezioni democratiche previste per il 24 dicembre. Sosteniamo il popolo libico, accompagnandolo verso questo importante voto”, ha proseguito Di Maio. “Nel frattempo – ha aggiunto - continuiamo a lavorare per rafforzare gli interscambi commerciali, coinvolgendo le aziende italiane top player, già protagoniste all'ultimo Business forum italo-libico che abbiamo organizzato al ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. L'Italia ha sempre creduto nella diplomazia, e questo oggi sta portando i primi risultati concreti”, ha concluso Di Maio.(Res)