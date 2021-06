Usa: crollo edificio a Miami, 51 persone risultano ancora disperse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 51 persone risultano al momento disperse in seguito al crollo parziale di un edificio di 12 piani a Miami. Lo ha affermato alla "Cnn" il commissario della contea di Miami, Sally Heyman, precisando che non è ancora chiaro se tutte le 51 persone fossero nell'edificio quando è crollato. "Stiamo ancora aspettando e la speranza c'è ancora, ma purtroppo sta scemando", ha detto, aggiungendo che circa 40 persone sono state evacuate. Le operazioni di ricerca e soccorso sono al momento sospese a causa di un violento temporale che si è abbattuto su Miami. Secondo quanto riferito alla stampa dall'assistente capo dei vigili del fuoco di Miami, Ray Jadallah, a crollare sono stati circa 55 appartamenti. Finora il bilancio fornito dalle autorità parla di un morto e dieci feriti, di cui tre gravi in condizioni critiche. Costruito nel 1981 a circa cinque miglia a nord di Miami Beach, l'edificio è noto come Champlain Towers ed ospita oltre 100 unità condominiali. Le cause del crollo non sono ancora note. (Nys)