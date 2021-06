Napoli: D'Angelo, concedere riscatti simboli a inquilini immobili residenziali comunali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli immobili residenziali del Comune sono difficilmente alienabili perché vecchi e non adeguatamente manutenuti. La soluzione migliore sarebbe concedere un riscatto ad un prezzo simbolico agli inquilini regolarmente occupanti e accompagnare gli stessi nella costruzione di condomini sociali, per curare gli spazi e i servizi comuni". Lo ha dichiarato Sergio D'Angelo, candidato alla carica di sindaco di Napoli, nel corso dell'intervista con Federico Monga direttore de Il Mattino domani in edicola: "Il risultato per il Comune sarebbe duplice: si fa cassa sia eliminando dal bilancio le poste per la manutenzione degli immobili, sia incassando le quote (anche se simboliche) per l'acquisto. Inoltre molte aree di Napoli potrebbero essere recuperate al degrado tramite questa iniziativa". (segue) (Ren)