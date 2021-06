Milano 2021: Regina De Albertis, candidarmi? Mio impegno concentrato in azienda e Ance

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche Regina De Albertis, presidente di Ance Giovani, si sfila dalla lista degli ipotetici candidati sindaci per il centrodestra a Milano. “Amo Milano come l'ha sempre amata la mia famiglia, perché è la città in cui da sempre viviamo e lavoriamo. Qui ho studiato, qui ho iniziato e sviluppato la mia vita professionale, qui ho imparato tutto quello so. Ringrazio quindi chi ha immaginato una mia candidatura a sindaco, ma ora il mio impegno è concentrato in azienda e nel mondo associativo di Ance, sia a livello nazionale che territoriale”, dichiara De Albertis in una nota. “La sfida del Pnrr - prosegue l’imprenditrice - chiama l'Italia tutta (e la nostra realtà in particolare) ad uno sforzo enorme, che dovrà vedere istituzioni e imprese lavorare fianco a fianco. Non dobbiamo perdere questa occasione storica e tramite l'impegno associativo darò il mio contributo".(Com)