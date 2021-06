Difesa: Bulgaria, estratta dal mare la scatola nera del Mig precipitato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità militari della Bulgaria hanno ritrovato la scatola nera del Mig-29 precipitato nel Mar Nero lo scorso 9 giugno. Lo riferisce l'emittente radiofonica "Bnr", precisando che il registratore di volo è stato tratto a bordo del dragamine Tsibar. L'esame della scatola nera dovrebbe aiutare a far luce sulle dinamiche dell'incidente che ha provocato la morte del pilota, il maggiore Valentin Terziev. Nella notte fra l'8 e il 9 giugno il maggiore Terziev ha perso la vita mentre partecipava all'esercitazione militare Shabla 2021. Il jet che Terziev pilotava ha perso la comunicazione radio ed è scomparso dal radar. Lo scorso 10 giugno le squadre di ricerca bulgare hanno rinvenuto del materiale biologico fra i detriti dell'aereo militare precipitato nel Mar Nero. "Purtroppo è stato trovato del materiale biologico proveniente dal velivolo Mig-29 scomparso. Sarà consegnato per l'analisi del Dna", ha dichiarato il capo di Stato maggiore della difesa bulgara, Emil Eftimov, in una conferenza stampa tenuta nello stesso giorno. (segue) (Seb)