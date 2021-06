Difesa: Bulgaria, estratta dal mare la scatola nera del Mig precipitato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Successivamente il ministero della Difesa ha comunicato che il maggiore Terziev era deceduto. Le autorità bulgare hanno continuato a scandagliare i fondali alla ricerca della scatola nera che potrebbe fornire spiegazioni sulla dinamica dell'incidente. "In questo momento siamo in una corsa contro il tempo. Quello di cui abbiamo bisogno sono innanzitutto delle condizioni meteorologiche clementi. Il mare è un ambiente aggressivo e la scatola nera non deve stare per un periodo troppo prolungato in acqua. Prima la solleviamo dall'acqua, maggiori sono le possibilità che le informazioni in essa contenute rimangano intatte", ha precisato Eftimov nella conferenza stampa del 10 giugno. In precedenza, l'esperto di aviazione Angel Borisov ha reso noto che esiste "una nuova pista" per spiegare la caduta dell'aereo, avvenuta durante un'esercitazione notturna. "Analizzando la situazione generale durante l'esercitazione, la sua condotta, il lancio del bersaglio luminoso da un altro aereo, notiamo una velocità verticale in forte aumento, si tratta di una sorta di deviazione. Questo ha sorpreso il pilota, che è stato costretto a eseguire una manovra approssimativa per prendere di nuovo la mira, e questo è molto difficile sulla superficie del mare", ha detto Borisov in un intervento per l'emittente "Btv". (segue) (Seb)