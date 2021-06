G20: Orlando, parità di genere e politiche sociali alla base della dichiarazione finale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il G20 del lavoro a Catania ha consolidato la nostra consapevolezza di un processo di cambiamento in atto. Così il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, intervenuto oggi al webinar “Il piano d’azione del pilastro europeo dei diritti sociali”. “Per questo motivo abbiamo messo all’ordine del giorno la parità di genere nel mondo del lavoro, l’estensione delle politiche sociali e la regolazione del lavoro da piattaforme: temi su cui non tutti i Paesi sono sensibili, ma che hanno comunque costituito la base per la dichiarazione finale”, ha detto, aggiungendo che la pandemia ha fatto emergere disuguaglianze impossibili da ignorare. “A non avere protezione sociale sono, ad esempio, i lavoratori precari, stagionali, autonomi, o anche la fascia bassa del lavoro professionale: pezzi di società che non sono sensibili al fatto che il mercato sia in grado di risolvere da solo le sue contraddizioni, e per cui abbiamo costruito strumenti ad hoc”, ha spiegato.(Ems)