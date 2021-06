Slovacchia: Covid, da luglio sarà possibile vaccinarsi dal medico di base

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da luglio in Slovacchia sarà possibile vaccinarsi dal medico di base. Lo ha annunciato il ministro della Sanità, Vladimir Lengvarsky, ripreso dall'agenzia di stampa "Tasr". Sia gli adulti, sia i minori di età compresa tra 12 e 15 anni potranno seguire questa soluzione contattando il medico di medicina generale. "La vaccinazione è l'unico modo di fare i conti con la pandemia di Covid-19", ha detto il ministro. Monika Paluskova, a capo dell'associazione dei medici di base, ha precisato che i centri vaccinali aperti ad hoc durante la campagna vaccinale slovacca continueranno a operare. L'obiettivo di questa novità è quello di raggiungere persone che non possono per varie ragioni vaccinarsi altrimenti. (Vap)