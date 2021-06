Energia: Basf rileverà circa metà di un parco eolico Vattenfall nei Paesi Bassi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato petrolchimico tedesco Basf ha concluso un accordo con l'azienda svedese per l'energia Vattenfall al fine di rilevare da questa società, per 300 milioni di euro, circa la metà del mega parco eolico “Hollandse Kust Zuid 1-4”, al largo dei Paesi Bassi. Compreso l'investimento per la realizzazione del sito, Basf ha stanziato per il progetto circa 1,6 miliardi di euro. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt” si tratta del primo grande investimento del gruppo nei sistemi per l'energia rinnovabile. L'amministratore delegato di Basf, Martin Brudermueller, ha dichiarato: “Possiamo raggiungere il nostro obiettivo climatico solo con una quantità sufficiente di elettricità verde”. Per l'Ad, “Hollandse Kust Zuid 1-4” darà “un contributo importante” a tal fine. Con questo investimento “ci assicuriamo quantità significative di energia elettrica da fonti rinnovabili, elemento cruciale nella nostra trasformazione verso la neutralità climatica”, ha inoltre affermato Brudermueller. (segue) (Geb)