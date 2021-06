Energia: Basf rileverà circa metà di un parco eolico Vattenfall nei Paesi Bassi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In futuro, l'impianto di Basf ad Anversa sarà alimentato con principalmente da energia eolica proveniente dai Paesi Bassi. Una volta entrato in funzione nel 2023, “Hollandse Kust Zuid 1-4” non sarà soltanto “il più grande parco eolico offshore mai realizzato, ma anche il primo a essere connesso alla rete senza sussidi statali”. Con una capacità installata totale di 1,5 gigawatt, le 140 turbine del sito rappresenteranno un terzo della capacità totale installata al largo delle coste olandesi. (Geb)