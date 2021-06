Afghanistan: gli Usa trasferiscono in Paesi terzi migliaia di collaboratori locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden si prepara a trasferire in Paesi terzi migliaia di afgani che hanno collaborato con le truppe Usa durante i 20 anni di guerra. Lo scrive oggi il “New York Times” in riferimento a interpreti, autisti e altri collaboratori che Washington teme possano subire ritorsioni da parte dei talebani. Stamane funzionari dell’amministrazione hanno notificato al Congresso il prossimo avvio dell’operazione, che dovrebbe coinvolgere “decine di migliaia di afgani”. Questi ultimi rimarranno in non meglio specificati Paesi terzi in attesa che vengano processate le loro richieste di visto d’ingresso negli Stati Uniti. Secondo il “New York Times”, sono almeno 18 mila gli afgani che hanno lavorato al fianco delle truppe Usa come interpreti, autisti, ingegneri, guardie di sicurezza, operai e impiegati d’ambasciata durante la guerra; al loro seguito dovrebbero muoversi i familiari, che dovrebbero essere circa 53 mila. Queste persone, ha spiegato una fonte governativa, saranno trasferite all’estero pur non avendo tutte la garanzia di ottenere lo “Special immigrant visa” (Siv), il visto speciale destinato agli stranieri minacciati a causa della loro collaborazione con il governo degli Stati Uniti. (segue) (Nys)