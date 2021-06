Afghanistan: gli Usa trasferiscono in Paesi terzi migliaia di collaboratori locali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è chiaro se quanti si vedranno negare il visto saranno costretti a tornare in Afghanistan o se resteranno nel Paese terzo. La decisione giunge mentre gli Stati Uniti sono impegnati ad accelerare le operazioni per il ritiro delle loro forze dall’Afghanistan, che come annunciato dal presidente Biden dovrà avvenire entro il prossimo 11 settembre. Proprio domani, peraltro, Biden riceverà alla Casa Bianca il presidente afgano Ashraf Ghani, con il quale discuterà dell’aggravamento della situazione di sicurezza nel Paese. Stando sempre al “New York Times”, il presidente Usa farà pressione sull’omologo perché favorisca l’unità tra i leader del paese e perché riduca il rischio che il Paese finisca sotto il controllo dei talebani. (Nys)