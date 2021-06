Taiwan: Covid, governo approverà un milione di prestiti di soccorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver ricevuto oltre un milione di richieste di prestiti a seguito del peggioramento della situazione pandemica di Covid-19 a Taiwan, il governo di Taipei ha annunciato che tutte le domande approvate dalle banche saranno esaudite. Le richieste per i 500 mila prestiti disposti da Taiwan si sono aperte il 15 giugno e, in quattro giorni, sono salite ad 1,7 milioni le persone che hanno presentato domanda, portando il ministero del Lavoro a sospendere il processo. "Spetta agli istituti finanziari ora selezionare i destinatari dei prestiti. I candidati potrebbero utilizzare il tetto salariale annuale di 500 mila dollari taiwanesi (18 mila dollari Usa) per l'anno 2020 come base per la loro qualifica. Il tetto per il prestito è rimasto a 100 mila dollari di Taiwan, con un interesse dell'1,8 per cento", ha fatto sapere il ministero. Secondo alcune stime, circa il 10 per cento del numero delle richieste potrebbe essere respinta, riducendo il totale dei prestiti approvati a poco più di un milione. Il programma stanziato dal ministero del Lavoro di Taiwan fa parte di un pacchetto globale progettato per aiutare le persone e le aziende a resistere all'impatto della pandemia del Covid. Anche le imprese, le organizzazioni culturali e gli asili nido dovrebbero beneficiare delle ultime misure di soccorso del governo. (Cip)