Marocco: Rabat, apre oggi l’Ufficio delle Nazioni unite contro il terrorismo

- L’Ufficio delle Nazioni unite contro il terrorismo (Unoct) apre oggi una sua filiale a Rabat, capitale del Marocco. Lo rende noto il sito web marocchino “Le 360”. L'ufficio dell’Onu sarà inaugurato nel quartiere di Souissi da Nasser Bourita, ministro degli Esteri marocchino, alla presenza di alcuni rappresentanti delle Nazioni unite e diplomatici accreditati in Marocco. La decisione di aprire una sede dell’ufficio nel Regno si colloca nel quadro degli sforzi portati avanti dal Paese nel tentativo di contrastare il terrorismo e il radicalismo religioso. Infatti, tra le sue numerose funzioni, questo organo offrirà formazione alle forze dell’ordine locali in materia di lotta al terrorismo, mantenimento dell’ordine e gestione della sicurezza alle frontiere. L'accordo per l'istituzione di questo ufficio delle Nazioni unite in Marocco è stato firmato dal governo il 6 ottobre 2020.(Mar)