Asia: rappresentante Onu, rafforzare controlli su agenti chimici usati per produrre droga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante i controlli più severi alle frontiere dovuti alla pandemia di Covid-19, il fenomeno del traffico di metanfetamina è in continua crescita nei Paesi del sud-est asiatico. Un rapporto dell’Unodc pubblicato il 10 giugno, infatti, rivela che circa 170 tonnellate di metanfetamina sono state sequestrate nella regione lo scorso anno, un aumento del 19 per cento rispetto alle 142 tonnellate sequestrate nel 2019. Gli interventi sono stati effettuati in particolare in Cambogia, Laos, Myanmar, Thailandia e Vietnam e hanno rappresentato il 71 per cento dei sequestri totali. L’ultimo episodio si è verificato venerdì scorso, quando le autorità thailandesi hanno sequestrato circa 1,2 tonnellate di eroina e metanfetamina. Come riportato dal quotidiano “Straits Times”, la droga era nascosta in contenitori di frutta in una foresta di mangrovie nella provincia meridionale di Satun, pronta per essere raccolta durante l'alta marea e trasportata in Malesia. (segue) (Fim)