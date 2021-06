Asia: rappresentante Onu, rafforzare controlli su agenti chimici usati per produrre droga (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I gruppi criminali organizzati sono molto mobili e cercano costantemente aree in cui produrre metanfetamine”, ha detto Inshik Sim, responsabile della ricerca sulle droghe illecite presso l'Unodc a Bangkok. "Nel corso di un decennio, il mercato della metanfetamina nel sud-est asiatico è cresciuto ogni anno", ha aggiunto Sim. "La cosa più preoccupante è che c'è un potenziale di ulteriore crescita in Bangladesh e in India considerando l'ampiezza della popolazione", ha spiegato Sim, aggiungendo che quello della metanfetamina “è un mercato davvero grande che può spingere i gruppi del crimine organizzato a prendere sempre più di mira questi due Paesi". Il rapporto, inoltre, documenta l'emergere della produzione di metanfetamina in Cambogia e uno spostamento del traffico verso il Laos, parallelamente all’aumento dei sequestri. (segue) (Fim)