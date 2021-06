Asia: rappresentante Onu, rafforzare controlli su agenti chimici usati per produrre droga (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il documento, "dal 2018 i sequestri di sostanze chimiche destinate alla produzione di droga in Laos sono aumentati esponenzialmente, raggiungendo più di 125 tonnellate nel 2020, pari a oltre cinque volte la quantità di agenti chimici sequestrata nei cinque anni precedenti". Erlend Falch, responsabile dell'Unodc per il Laos, ha detto che “il Paese ha poche risorse per contrastare i gruppi criminali organizzati, perché è meno sviluppato”. Menzionando un possibile cambio di approccio nel monitoraggio delle sostanze chimiche, Falch ha detto che è necessario “passare a un tipo di applicazione della legge più basato sull'intelligence". "Ciò significa una migliore raccolta dei dati, una maggiore condivisione delle informazioni, una maggiore cooperazione tra i diversi Paesi della regione e migliori indagini". (Fim)