Decreto Semplificazioni: Andel, Parlamento e governo diano segnale forte su inclusione lavorativa persone disabili

- "Il governo - con l'articolo 47 del decreto legge 77, all'esame della Camera - vara intelligenti misure per usare il Pnrr come leva per promuovere le pari opportunità uomo-donna, l'occupazione e l'imprenditoria giovanile. E' un metodo efficace, che può funzionare. Ma il governo dimentica che una analoga azione di promozione dovrebbe riguardare - oltre alle donne e ai giovani - anche le persone con disabilità: una categoria non solo fragile e gravemente svantaggiata nel mondo del lavoro, ma anche beffata dalla diffusa evasione ed elusione degli obblighi di legge". Lo afferma in una nota Andel, Agenzia nazionale disabilità e lavoro. "Infatti, poiché tutti sanno che gli obblighi previsti dalla legge 68/99 sono ampiamente evasi o elusi dalle aziende, e purtroppo anche dalla Pa - continua la nota - questo metodo può essere quello che consente di fare in modo non oneroso tutti i controlli che oggi lo Stato, attraverso gli Ispettorati del lavoro, non riesce a fare. L'esame del decreto legge durerà sessanta giorni. C'è tempo fino a fine luglio per provvedere. Oggi, modificando l'articolo 47 - conclude Andel -, Parlamento e governo hanno l'occasione di dare un segnale forte e chiaro di voler mettere mano al cantiere dell'inclusione lavorativa delle persone disabili". (Com)