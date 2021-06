Ue: Orlando, costruzione pilastro diritti sociali è ormai una realtà concreta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La costruzione del pilastro europeo dei diritti sociali è diventata una realtà concreta: soprattutto, questa volta il tema non è stato affrontato solo nell’ottica dei progetti di investimento, ma stabilendo target e obiettivi per ogni Paese. Così il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, intervenuto oggi al webinar “Il piano d’azione del pilastro europeo dei diritti sociali”. “Tutti i governi hanno messo in campo una enorme mole di investimenti, ma il vero tema è quanto i tessuti industriali saranno in grado di trattenerli e trasformarli in lavoro di qualità”, ha detto.(Ems)