Fisco: Giacomoni (FI), riforma ai blocchi di partenza, adesso migliorare il testo condiviso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma del fisco "è finalmente ai blocchi di partenza: i presidenti delle commissioni Finanze di Camera e Senato, recependo le indicazioni dei gruppi parlamentari, hanno presentato un documento di sintesi, dal quale avviare la discussione per poi elaborare un testo, quanto più ampiamente condiviso". Lo sottolinea, in una nota, il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro. "Nonostante sia la summa di visioni politiche e ideologiche distanti, rappresenta una buona base sulla quale poter lavorare. I nodi aperti su tematiche sensibili, come tassazione patrimonio immobiliare e regime forfettario - continua Giacomoni - rappresentano delle sfide da superare. Così come, da affrontare con spirito costruttivo sono il perimetro della no tax area e l'indicazione del fattore famigliare, al momento un po' generico". (segue) (Com)