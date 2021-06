Fisco: Giacomoni (FI), riforma ai blocchi di partenza, adesso migliorare il testo condiviso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene l'eliminazione delle micro tasse e sul favorire il risparmio indirizzato alla previdenza completare, nonché l'attenzione al superamento dello scaglione attualmente più sfavorito. Sull'Irap ci vorrebbe più coraggio, perché riteniamo che dovrebbe essere eliminata ma non a invarianza di gettito, bensì riducendo il carico fiscale sulle imprese e non semplicemente con il suo assorbimento su altre forme di tassazione. Insomma, in generale del vecchio sistema fiscale teniamo quel che c'è di buono come la mini flat tax ma bisogna avere il coraggio di dire che le aliquote andrebbero tutte ridotte, anche la massima perché questo è l'unico modo per creare ricchezza e posti di lavoro. La politica è l'arte del possibile e noi faremo sempre tutto quel che si può per far ripartire l'economia del nostro Paese", conclude Giacomoni. (Com)