Mar Nero: Russia, "ferma protesta" contro attraversamento illegale confini Hms Defender

- La Russia “protesta fermamente” per l’attraversamento illegale dei suoi confini da parte del cacciatorpediniere britannico Hms Defender. È quanto si legge in una nota del ministero degli Esteri russo, pubblicata dopo aver ricevuto questa mattina l’ambasciatrice britannica, Deborah Bronnert. Nel caso in cui questi episodi si dovessero ripetere, la responsabilità sarà interamente del Regno Unito, si legge ancora nella nota del dicastero russo. (Rum)