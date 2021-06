Sanità: sindacati pensionati, non condiviso regolamento nuove residenzialità per anziani Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendiamo dagli organi di stampa che l'Assemblea capitolina ha approvato in via definitiva il Regolamento del nuovo sistema di Residenzialità di Roma Capitale per le persone anziane, documento la cui stesura definitiva ad oggi non è ancora stata condivisa con le scriventi organizzazioni sindacali". È quanto dichiarano i sindacati dei pensionati di Roma e Lazio Spi, Fnp, Uilp a seguito della nota diffusa dal Campidoglio lo scorso 22 giugno. "Sarebbe infatti stato opportuno – continuano – non interrompere il coinvolgimento delle parti sociali che nel corso di precedenti incontri con l'amministrazione comunale, hanno contribuito con osservazioni, proposte ed emendamenti alla definizione di un quadro completo in tema di residenzialità per anziani, la cui offerta risulta quantitativamente irrilevante rispetto ai bisogni espressi. Come sindacati dei pensionati siamo infatti convinti della necessità di dare vita ad un nuovo sistema di residenzialità, capace di ripensare e indicare le risposte che Roma Capitale potrà fornire, a partire dal fabbisogno e anche dai desideri delle persone anziane e che rispecchi le loro concrete necessità, considerando anche gli effetti rovinosi causati dalla pandemia". (segue) (Com)