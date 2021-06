Sanità: sindacati pensionati, non condiviso regolamento nuove residenzialità per anziani Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli emendamenti da noi proposti - precisano i sindacati - suggerivano di affrontare il tema della residenzialità in un'ottica più ampia che si legasse a politiche di integrazione territoriale, costruendo percorsi alternativi alla istituzionalizzazione, in altri termini: assistenza sociale domiciliare adeguata, presa in carico delle persone anziane rispetto ai loro bisogni di residenzialità personalizzata. Tra le nostre proposte anche l'istituzione di sportelli municipali in grado di svolgere la funzione di presa in carico e quindi di intercettare a livello territoriale la domanda abitativa degli anziani, creare le condizioni per consentire il più a lungo possibile la permanenza presso la propria residenza e promuovere politiche di invecchiamento attivo. Esprimiamo infine una valutazione positiva sull'utilizzo degli immobili sequestrati alla criminalità organizzata, occorre tuttavia che questa sperimentazione venga monitorata attraverso l'attivazione di un tavolo permanente dedicato alla residenzialità al fine di garantire il percorso di ampliamento dell'offerta. Chiediamo – concludono i sindacati dei pensionati di Roma e Lazio - che il confronto di merito con le organizzazioni sindacali possa riprendere con regolarità al fine di garantire risposte puntuali ed adeguate alle esigenze espresse quotidianamente dagli anziani della nostra città". (Com)