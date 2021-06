Etiopia: bombardamento di Togoga, almeno 64 morti e 180 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 64 persone sono morte e altre 180 sono rimaste ferite nel bombardamento che martedì scorso ha preso di mira un mercato del villaggio di Togoga, nella regione etiope del Tigrè. È quanto ha riferito a "France 24" un responsabile sanitario regionale, Mulu Atsbaha, precisando che questo primo bilancio è stato stilato con i dati raccolti dagli amministratori locali e dagli abitanti di Togoga. Secondo fonti mediche citate dall'emittente britannica "Bbc", tra le vittime del bombardamento ci sono anche donne e bambini che hanno ricevuto cure di emergenza nell'ospedale Ayder Referral di Macallè, mentre altre persone hanno riportato ferite gravi che sembrano essere state causate da schegge e da frammenti di rocce esplose durante il bombardamento. Stando alle stesse fonti, i militari etiopi avrebbero anche impedito alla maggior parte delle ambulanze di raggiungere Togoga. Alle preoccupazioni ha fatto eco il Comitato internazionale della Croce rossa (Cicr), che ha rilasciato una dichiarazione in cui fa sapere di essere impegnato a facilitare l'evacuazione medica dei feriti in coordinamento con tutte le parti interessate e che i feriti sono stati trasportati nelle ambulanze dell'Ercs (la Croce rossa etiope) e ora stanno ricevendo cure mediche nell'ospedale Ayder Referral di Macallè. "Sosterremo sempre i partner del Movimento (della Croce rossa e Mezzaluna rossa internazionale) nella fornitura di servizi salvavita alle persone colpite da conflitti e violenze", ha affermato Nicolas Von Arx, capo della delegazione del Cicr ad Addis Abeba. "Non possiamo sottolineare abbastanza quanto sia vitale che le missioni mediche siano rispettate e protette in ogni momento", ha aggiunto. (segue) (Res)