Etiopia: bombardamento di Togoga, almeno 64 morti e 180 feriti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esercito dell’Etiopia ha negato la responsabilità per l’uccisione di civili nell’attacco aereo di Togoga. Parlando oggi nel corso di una conferenza stampa, il portavoce dell’esercito, Getnet Adane, ha precisato che gli obiettivi dell’attacco erano combattenti del Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf) che si erano riuniti in abiti civili per celebrare la Giornata dei martiri, indetta per commemorare l’anniversario del bombardamento di un’altra città nel Tigrè, Hawzen, nel 1988. Il portavoce ha quindi negato le conquiste militari rivendicate dai combattenti ribelli, tra cui il controllo di alcune aree chiave della regione, accusando i tigrini di portare una campagna di disinformazione che, a suo dire, mira a convincere il governo a sedersi al tavolo dei negoziati creando una percezione di forza tra la comunità internazionale. In precedenza fonti mediche avevano stimato ad almeno 43 persone il bilancio delle vittime. (segue) (Res)