Etiopia: bombardamento di Togoga, almeno 64 morti e 180 feriti (3)

- In un primo momento lo stesso portavoce militare si era rifiutato di confermare o di smentire il raid, affermando che gli attacchi aerei sono una tattica militare comune e che le forze governative non prendono di mira i civili. Il bombardamento è avvenuto dopo che diverse fonti locali hanno affermato che nuovi combattimenti sono scoppiati negli ultimi giorni a nord della capitale regionale del Tigrè, Macallè, a loro avviso sul punto di essere circondata dalle forze tigrine. Dallo scorso novembre il governo federale etiope ha avviato un’offensiva nel Tigré per eliminare i membri del Tplf. Nonostante le forti pressioni esercitate dalla comunità internazionale, il governo del premier Abiy Ahmed non ha finora rispettato l’impegno a mettere fine ai combattimenti e a far ritirare le truppe eritree, la cui presenza nel Tigrè è stata a lungo negata sia da Addis Abeba che da Asmara. (Res)