Venezuela: oggi XIX vertice capi Stato e governo dell'Alba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si celebra oggi a Caracas la XIX edizione del vertice dei capi di Stato e di governo dei paesi "bolivariani" riuniti nell'Alba-Tcp (Alleanza bolivariana dei popoli della nostra America-Trattato di commercio dei popoli). L'appuntamento, ha fatto sapere il segretario esecutivo Sacha Llorenti servirà anche a rendere omaggio al 200esimo anniversario della Battaglia di Carabobo, (ultima battaglia terrestre contro le truppe spagnole, preludio dell'indipendenza del Venezuela). Il vertice, spiegava nei giorni scorsi Llorenti, servirà a "far compiere un salto di qualità verso l'unità in un panorama in cui gli Stati Uniti, assieme alle oligarchie regionali, boicottano gli sforzi della intergrazione". In viaggio per Caracas, da questa mattina il presidente della Bolivia, Luis Arce, che ha temporaneamente lasciato la guida del Paese andino al vice presidente David Choquehuanca. (segue) (Vec)