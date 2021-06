Speciale energia: Ucraina, Bei interessata a progetti di sviluppo energia a idrogeno nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per gli investimenti (Bei) è interessata allo sviluppo dell'energia a idrogeno in Ucraina, nonché a progetti relativi all'efficienza energetica dello Stato. Questo quanto emerso da un incontro tra il ministro dell'Energia dell'Ucraina Herman Halushchenko e il capo della rappresentanza della Bei in Ucraina Jean-Eric de Zagon. L'energia a idrogeno, l'efficienza energetica e i progetti idroelettrici sono tra le aree di interesse promettenti per l'attuazione congiunta da parte del ministero dell'Energia e della Bei. "Stiamo lavorando per aggiornare la strategia energetica, tenendo conto dei nuovi obiettivi e delle sfide che l'Ucraina deve affrontare. Questi includono il Green Deal europeo, la trasformazione delle regioni carbonifere, l'introduzione di nuove tecnologie di stoccaggio dell'energia", ha sottolineato il ministro. (Rum)