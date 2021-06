Speciale energia: Zingaretti scrive a ministri transizione ecologica e Mise su Torrevaldaliga Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha inviato una lettera ai Ministri della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, e dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti: “Gentili Ministri, nei giorni scorsi il Consiglio comunale di Civitavecchia ha espresso all’unanimità la contrarietà al progetto della centrale a turbogas di Torrevaldaliga Nord. Pur non entrando nel merito della scelta, non posso che raccogliere la preoccupazione di un territorio che ha pagato nel corso degli anni un grande tributo in termini ambientali. Credo quindi che il futuro di questo polo meriti un’attenta valutazione da parte delle autorità competenti, anche in relazione alle scelte di politica energetica, alle strategie per la transizione ecologica e di quelle per lo sviluppo sulla cui base il Paese si muoverà nei prossimi anni - conclude il presidente -. In questo senso, sono a chiedervi chiarimenti rispetto alla posizione del Governo e ritengo auspicabile che si apra un confronto con il Comune e con le comunità di Civitavecchia, anche considerando gli orientamenti del nuovo Pniec, il Piano nazionale integrato energia e clima, rispetto al polo di Torrevaldaliga Nord, e le strategie per lo Sviluppo economico che riguardano quest’area del Paese”, conclude la missiva. (Com)