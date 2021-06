Speciale energia: inaugurati i giardini di via Dezza, riqualificati da Enel Energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spazi dedicati allo sport, al gioco e alle attività all'aria aperta: i giardini di via Dezza a Milano tornano a disposizione della collettività dopo la riqualificazione curata da Enel Energia nell'ambito dell'iniziativa "Enel in circolo" e del progetto del Comune di Milano "Cura e Adotta il Verde pubblico". "Ringrazio Enel e tutti quelli che in questi anni hanno aderito al nostro progetto di prendersi cura degli spazi verdi. Siamo arrivati a cinquecento iniziative", ha detto il sindaco Giuseppe Sala all'inaugurazione. "La riqualificazione dei giardini di via Dezza - ha aggiunto - testimonia quanto sia strategica la sinergia pubblico-privato e quanto questa possa migliorare la vita della città, in ogni suo quartiere. Noi dobbiamo molto semplicemente immaginare di voler vivere in una città più verde e più giusta, ma che continui a crescere". Sala ha poi rivolto a tutti l'invito di "vivere al meglio questa riapertura" e a essere "nel rispetto delle regole, tutti un po' più tolleranti. Vedo in questa città una grande voglia di ripartire e sono molto confidente sul futuro di Milano". "Sono estremamente soddisfatto del bellissimo lavoro di riqualificazione dei giardini di via Dezza e ringrazio l'amministrazione comunale per averci offerto questa opportunità di collaborazione. La cittadinanza ora ha uno spazio accogliente, inclusivo, dove bambini e ragazzi possono incontrarsi e giocare in sicurezza", ha dichiarato Nicola Lanzetta, responsabile Mercato Italia di Enel, che ha assicurato che "il sostegno di Enel Energia alla città non finisce qui". (Rem)