Speciale energia: Blinken esorta la Germania a ridurre i rischi posti dal Nord Stream 2

- Blinken ha poi sottolineato che, all’insediamento dell’amministrazione Biden, il Nord Stream 2 era “già completato al 90 per cento”. Gli Stati Uniti hanno dovuto quindi accettare “la realtà”. Allo stesso tempo, Washington intende fare “qualcosa di positivo in una situazione difficile”. L’obiettivo è assicurare che “il risultato finale” sia “il rafforzamento della sicurezza energetica dell’Europa e dell’Ucraina”. Blinken ha, infine, sottolineato come gli Usa intendano impedire che Putin utilizzi l’energia come “strumento di coercizione”. Il gasdotto è attualmente oggetto di negoziati tra la Germania e gli Stati Uniti. Washington è, infatti, contraria all'infrastruttura, che giudica uno strumento del Cremlino per aumentare la propria influenza in Europa sfruttando la dipendenza dell'Ue in materia di approvvigionamento di energia. Il governo tedesco difende, invece, l'infrastruttura come progetto esclusivamente economico ed è determinato a portarlo a compimento. (Nys)