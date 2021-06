Speciale energia: Consiglio supremo di sicurezza Iran deciderà estensione accordo con Aiea dopo il 24 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iran deciderà se estendere o meno il suo accordo di monitoraggio con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) dopo la sua scadenza fissata per il 24 giugno. Lo riferisce l’emittente di Stato iraniana citando una dichiarazione del responsabile dello staff presidenziale, Mahmoud Vaezi. "È stato deciso che dopo la scadenza della scadenza dell'accordo, il Consiglio supremo di sicurezza nazionale iraniano deciderà sull'estensione dell'accordo nella sua prima riunione", ha affermato Vaezi. L'Iran e l’Aiea hanno raggiunto un accordo di tre mesi a febbraio - che è stato esteso il 24 maggio per un mese – per consentire la prosecuzione del monitoraggio dell’agenzia Onu agli impianti nucleari iraniani, dopo la decisione di Teheran di porre fine alle misure di monitoraggio aggiuntive introdotte dall'accordo nucleare del 2015. (Res)