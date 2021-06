Ue: presidente romeno Iohannis, migliorare la gestione delle crisi a livello europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A livello europeo è necessario migliorare la gestione delle crisi. Lo ha detto il presidente romeno, Klaus Iohannis, a Bruxelles, prima di partecipare alla riunione del Consiglio europeo. "Inizieremo a parlare dell'evoluzione della pandemia, di come è stata combattuta la pandemia e delle misure che abbiamo adottato. Ora, dobbiamo sapere che siamo già nella fase in cui abbiamo sempre meno casi in Romania, ma anche in altri Stati membri, e stiamo cercando di trarre conclusioni per vedere cosa possiamo fare meglio nella prossima crisi - che speriamo non arrivi, ma vogliamo essere preparati. E qui stiamo parlando di gestione delle crisi e sarò molto chiaro che dobbiamo migliorare la gestione delle crisi a livello europeo", ha detto il capo di Stato sottolineando che il coinvolgimento della Commissione europea nell'acquisto dei vaccini è stato molto benefico. (segue) (Beb)