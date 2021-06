Ue: presidente romeno Iohannis, migliorare la gestione delle crisi a livello europeo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Iohannis, "il coinvolgimento della Commissione nell'acquisizione dei vaccini nel modo in cui questi sono arrivati agli Stati membri è stato molto benefico e io dirò molto chiaramente che abbiamo bisogno di meccanismi europei che possano essere utilizzati in situazioni di crisi nei nostri sistemi sanitari pubblici, anche se la salute pubblica è una risorsa nazionale, abbiamo visto che abbiamo molto in comune e dobbiamo muoverci verso qualcosa che potrei chiamare l'Unione europea della sanità, quindi partecipiamo insieme per una migliore salute pubblica". Il capo dello Stato romeno ha detto che le discussioni al Consiglio europeo mireranno anche alla ripresa economica. "Si parlerà di approvare il meccanismo di accesso ai fondi, un'approvazione che è passata attraverso tutti i parlamenti nazionali ed è un successo. La Commissione può ora prendere in prestito denaro per conto dell'Unione e finanziare tutti questi piani nazionali di ripresa e resilienza. C'è molto da discutere qui e penso che troveremo nuove e nuove soluzioni", ha detto Iohannis. I colloqui al Consiglio europeo si concentreranno anche sulla politica estera, in particolare sui rapporti dell'Ue con la Turchia e la Federazione Russa. (Beb)