Famiglia: Bonetti, da luglio a sei milioni di nuclei assegno fino a 166 euro a figlio

- Da luglio "ci sono sei milioni di famiglie che riceveranno più di quello stanno ricevendo. Riceveranno un assegno fino a 166 euro a figlio maggiorato in caso di nuclei con almeno tre figli oppure con figli disabili". Lo ha spiegato detto la ministra per le Pari opportunità a la Famiglia, Elena Bonetti, ai microfoni di Rainews24. "Anche però chi riceve oggi l'assegno per il nucleo familiare vedrà un aumento", ha precisato per poi aggiungere che "non ci sarà inoltre la diminuzione delle detrazioni fiscali" e che verrà mantenuto "l'assegno di natalità e la 'dote mamma'". Di fatto, ha concluso Bonetti, "è un segno più per questi tre miliardi che si aggiungono a tutto quello che le famiglie hanno già ricevono". (Rin)