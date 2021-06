Egitto: Fmi approva finanziamento da 1,7 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio esecutivo del Fondo monetario internazionale (Fmi) ha completato la seconda e conclusiva revisione del programma di riforma economica dell’Egitto, sostenuto da uno Stand-by arrangement (Sba) di 12 mesi, permettendo alle autorità di prelevare 1,7 miliardi di dollari. Ciò porta il totale dei finanziamenti a 5,4 miliardi di dollari. “L’Egitto ha risposto alla crisi del Covid-19 con agevolazioni fiscali e monetarie tempestive e prudenti, che hanno aiutato a mitigare l’impatto sanitario e sociale salvaguardando la stabilità economica, la sostenibilità del debito e la fiducia degli investitori”, afferma un comunicato dell’Fmi. “Con la persistenza di rischi per la prospettiva futura, derivanti dall’incertezza globale, dall’elevato debito pubblico dell’Egitto e dalle necessità di finanziamento, le politiche fiscali e monetarie nel breve periodo dovrebbero continuare a sostenere la ripresa, mantenendo al contempo la stabilità macroeconomica”, prosegue la nota. “Approfondire e ampliare le riforme strutturali sarà essenziale per affrontare le sfide post-pandemiche, rafforzare gli ammortizzatori e rilasciare l’enorme potenziale di crescita dell’Egitto, con benefici per tutti gli egiziani”, conclude il comunicato. (Cae)