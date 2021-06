Haiti: M5s, liberazione Calì prova buon lavoro intelligence e Farnesina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo 22 difficili giorni di sgomento e preoccupazione, festeggiamo la notizia dell'avvenuta liberazione di Giovanni Calì, l'ingegnere italiano rapito ad Haiti. E se oggi è un giorno di giubilo lo dobbiamo al prezioso contributo della diplomazia italiana che dimostra, ancora una volta, l'altissimo grado di professionalità e affidabilità". Lo dichiarano in una nota le deputate e i deputati del Movimento 5 Stelle in commissione Esteri. "Si tratta, tra l'altro, dell'ennesimo caso di rapimento risolto dalla Farnesina che, sotto traccia, lavora costantemente per liberare e riportare a casa tutti i nostri connazionali vittime di sequestro in Paesi stranieri. Avanti così", aggiunge. (com)