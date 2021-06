Ue-Slovenia: commissario Allargamento Varhelyi a colloquio con premier Jansa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario europeo all'Allargamento, Oliver Varhelyi, ha avuto oggi un incontro con il premier della Slovenia, Janez Jansa, in occasione del Consiglio europeo a Bruxelles. Lo ha reso noto lo stesso Varhelyi attraverso un messaggio su Twitter. "Ottima discussione con il primo ministro della Slovenia Janez Jansa", ha scritto Varhelyi aggiungendo di "non vedere l'ora" di lavorare con la presidenza Ue slovena sui temi dell'allargamento dell'Ue ai Balcani occidentali e sulla cooperazione nell'area sudorientale. I capi di Stato e di governo dell'Unione europea si riuniscono oggi a Bruxelles per un Consiglio europeo che ha come temi centrali i flussi migratori, la ripresa economica e le relazioni esterne, con particolare attenzione ai rapporti con la Turchia e la Russia. (Beb)