Libia: ambasciatore all’Onu El Sonni, il popolo decida il suo destino da sé

- L’accordo degli attori internazionali riguardo alla crisi libica è importante, dopo la serie di ingerenze registrate fin dal 2011, a cui hanno partecipato in forme diverse gli stessi attori. Lo ha scritto il rappresentante permanente della Libia all’Onu, Taher el Sonni, in un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter. “La realtà è che noi non siamo una priorità per loro, la nostra crisi è una carta con cui giocano per regolare altri conti lontani da noi, e se vogliamo liberare la nostra volontà e recuperare la nostra sovranità dobbiamo fare appello al popolo affinché decida il proprio destino da sé”, ha scritto il diplomatico. Il commento di Al Sonni giunge dopo la seconda Conferenza di Berlino sulla Libia, alla quale hanno preso parte ieri numerosi attori internazionali, a livello di ministri degli Esteri, per proseguire le discussioni avviate durante la prima conferenza. (Lit)