Giustizia: Morrone (Lega), piena condivisione penalisti su separazione carriere

- Il deputato della Lega, Jacopo Morrone, parla di "piena condivisione da parte dei penalisti sulla separazione delle carriere in magistratura. Ho partecipato alla manifestazione delle Camere penali questa mattina a Roma - continua il parlamentare in una nota - dove ho ascoltato dichiarazioni di alto profilo e grande buonsenso. Il referendum non confligge con il percorso delle riforme intrapreso dal ministro Marta Cartabia, né è da interpretare come un atto 'contro' la magistratura. Anzi appare evidente come l'obiettivo dei quesiti referendari vada verso un rafforzamento del ruolo e dell'autorevolezza dei magistrati".(Com)